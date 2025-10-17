A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'a Yenildi
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'da Macaristan ile oynadığı maçta 43-30'luk skorla mağlup oldu. İlk yarıyı da 19-15 geride tamamlayan ekip, bir sonraki maçında Danimarka ile karşılaşacak.
(ANKARA) -A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda karşılaştığı Macaristan'a 43-30 mağlup oldu.
Kadın A Milli Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki ilk maçında Macaristan ile Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da karşılaştı. Sırbistan'dan Marko Sekulic ve Vladimir Jovandic hakem çiftinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 geride tamamlayan Kadın Hentbol Takımı, mücadeleyi 43-30'luk skorla kaybetti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'daki ikinci maçında 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile karşılaşacak.
Kaynak: ANKA / Spor