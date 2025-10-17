Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'a Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'da Macaristan ile oynadığı maçta 43-30'luk skorla mağlup oldu. İlk yarıyı da 19-15 geride tamamlayan ekip, bir sonraki maçında Danimarka ile karşılaşacak.

Kadın A Milli Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki ilk maçında Macaristan ile Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da karşılaştı. Sırbistan'dan Marko Sekulic ve Vladimir Jovandic hakem çiftinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 geride tamamlayan Kadın Hentbol Takımı, mücadeleyi 43-30'luk skorla kaybetti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'daki ikinci maçında 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile karşılaşacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
