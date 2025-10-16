Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'a Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025-26 Kadınlar Avrupa Kupası 2. Grup'taki ilk maçında Macaristan'a 43-30 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı 19-15 önde tamamlayan Macaristan, maçı kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Türkiye, 2. maçında Danimarka ile karşılaşacak.

Son Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda ilk 3 sırayı alan ekiplerin ve 2026'daki şampiyonaya ev sahipliği yapacak 5 takımın katıldığı turnuva başladı.

Ay-yıldızlılar, Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da oynanan karşılaşmada Macaristan'a konuk oldu. İlk yarıyı 19-15 önde tamamlayan Macaristan, mücadeleyi de 43-30 kazandı.

Türkiye, 2. Grup'taki ikinci maçında 19 Ekim Pazar günü Danimarka'yı ağırlayacak.

Dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, gelecek yıl yapılacak yarı finallere yükselecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
