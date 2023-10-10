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A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ ile Karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu ilk maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. İkinci maç ise 15 Ekim'de Sırbistan ile Ankara'da oynanacak.