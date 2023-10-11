A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ'a mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 yenildi.

Podgorica şehrindeki Bemax Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısını Karadağ 16-14 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında hem savunmada hem de hücumda iyi oynayamayan milli takım, maçı 39-23 kaybetti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 15 Ekim Pazar günü Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda Sırbistan'la karşılaşacak.