A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile oynadığı özel müsabakayı 37-22 üstün tamamladı. Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan mücadele edecek. Milli takım ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. Spor AA / Fatih Çakmak İran Spor Haberler

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