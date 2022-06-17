A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Cezayir'i 33-19 yendi 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, özel maçta Cezayir'i 33-19 mağlup etti. 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, özel maçta Cezayir'i 33-19 mağlup etti. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kadın milliler devreyi 21-9 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım maçtan 33-19 galibiyetle ayrıldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir ile yarın yine aynı salonda saat 18.15'te ikinci hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Spor Haberler

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