A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Karşılaşma THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada, Macaristan'dan hakemler Kristof Altmar ve Marton Horvath görev yapacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuştu.

Milliler, eleme grubundaki üçüncü maçında 28 Şubat 2024'te deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.