A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya'daki Turnuvada Üç Maç Oynadı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Norveç, Çekya ve Hırvatistan'a karşı üç maç yaparak tecrübe kazandı. Takım, ilk maçında Norveç'e 42-10, ikinci maçında Çekya'ya 32-25 ve üçüncü maçında Hırvatistan'a 36-29 mağlup oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde katıldıkları turnuvanın milli oyuncuların tecrübe kazanması açısından önemli olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
