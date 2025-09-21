A Milli Kadın Hentbol Takımı Çekya'daki Turnuvada Üç Maç Oynadı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Norveç, Çekya ve Hırvatistan'a karşı üç maç yaparak tecrübe kazandı. Takım, ilk maçında Norveç'e 42-10, ikinci maçında Çekya'ya 32-25 ve üçüncü maçında Hırvatistan'a 36-29 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da katıldığı hazırlık turnuvasında ilk maçında Norveç'e 42-10 yenildi.
Milli takım, turnuvadaki ikinci maçında Çekya'ya 32-25, üçüncü mücadelesinde de Hırvatistan'a 36-29 mağlup oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde katıldıkları turnuvanın milli oyuncuların tecrübe kazanması açısından önemli olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor