A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A2 Milli Kadın Hentbol Takımları ile Ankara'da hazırlık kampı yapacak.

A2 Milli Kadın Hentbol Takımı 25 Mart'ta, A Milli Kadın Hentbol Takımı ise 26 Mart tarihinde Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak. A Milli Takım, 30 Mart 2024 tarihinde ise Karadağ müsabakasının oynanacağı Rize'ye gidecek. A2 Milli Takımı'nın programı ise 30 Mart tarihinde sona erecek.

A Milli Takım, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan tarihinde Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise Ay-yıldızlılar, 7 Nisan tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacak. Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. - İSTANBUL