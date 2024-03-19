A Milli Kadın Hentbol Takımı Ankara'da kampa girecek
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçları öncesi Ankara'da kamp yapacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçları öncesi Ankara'da kamp yapacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 26 Mart Salı günü Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak. Kampa A2 Milli Takımı da katılacak.
Gruptaki 5. maçında 3 Nisan'da Karadağ'ı ağırlayacak milliler, 30 Mart'ta karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye gidecek. Türkiye, gruptaki son mücadelesinde ise 7 Nisan'da Sırbistan'a konuk olacak.
A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yaren Berfe Göker, Beyza İrem Türkoğlu Şengül, Ceylan Aydemir, Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu, Betül Karaarslan, Dönegül Bozdoğan, Yasemin Şahin, Eda Nur Çetin, Fatma Küçükyıldız Özdemir, Gülcan Tügel, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir, Cansu Akalın, Ceren Demircelen, Hatice Özdemir, Nurceren Akgün Göktepe