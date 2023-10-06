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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'na hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, 10 Ekim'e kadar çalışmalarına devam edecek ve ilk maçını Karadağ deplasmanında oynayacak.