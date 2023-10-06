A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'na hazırlanıyor
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, 10 Ekim'e kadar çalışmalarına devam edecek ve ilk maçını Karadağ deplasmanında oynayacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda Costica Buceschi başantrenörlüğünde çalışan ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına 10 Ekim Salı gününe kadar devam edecek.
A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçına Karadağ deplasmanında çıkacak. İki takım, 11 Ekim Çarşamba günü başkent Podgorica'daki Bemax Arena'da TSİ 19.00'da karşılaşacak.
Millilerin Sırbistan ile yapacağı gruptaki ikinci maç ise 15 Ekim Pazar günü saat 17.30'da Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.