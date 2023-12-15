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A Milli Kadın Golbol Takımı IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı

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A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Yunanistan'ı yenerek finale çıktı. Final müsabakası yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı.

Milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada yarı finalde Yunanistan'ı 9-2 yenerek, finalde İsrail'in rakibi oldu.

Şampiyonanın final müsabakası yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, Portekiz'de 2022 Aralık'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Yunanistan Karadağ Haberler

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