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A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu

16 Aralık 2023 19:24 Güncelleme: 19:26 Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Golbol Takımı'nı tebrik etti.