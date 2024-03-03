A Milli Kadın Futsal Takımı Kenya maçında hükmen galip
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip sayıldı. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip ilan edildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip sayıldı.
Olimpiyatlarda A Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip ilan edildi.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Almanya'ya 8-1 yenilen A Milli Kadın Futsal Takımı, böylece ilk galibiyetini elde etti.
Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile yapacak.