A Milli Kadın Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin genç kalecisi Göknur Güleryüz, milli takımda yer alan oyuncuları tanıdığını dile getirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, milli takımda yer alan oyuncuları tanıdığını ve kendi bayrağı altında oynamanın her zaman hayali olduğunu söyledi. Ayrıca, milli takımın başarısı ve gelecek maçlar hakkında da konuşan Güleryüz, takıma yararlı olmak istediğini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin genç kalecisi Göknur Güleryüz, milli takımda yer alan oyuncuları tanıdığını dile getirerek, "Kendi bayrağım altında oynamak her zaman hayalimdi" dedi.

Azerbaycan'dan milli davet alan ancak A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tercih eden 2003 doğumlu file bekçisi Göknur Güleryüz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki performansı, milli takım tercihi ve birçok konuda konuşan Güleryüz, Türkiye için oynamaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Türkiye Milli Takımı adına oynamak istedim"

Milli takım seçimi konusunda 'Bu durum iki ülke arasında bir tercih meselesi değildi' diyerek sözlerine başlayan Göknur Güleryüz, "Azerbaycan Milli Takımı'na gittiğimde oradaki ortam da gayet güzeldi. Bunu asla inkar edemem. Ama ben Türkiye Milli Takımı adına oynamak istedim. Kendi bayrağım altında oynamak her zaman hayalimdi. Aslında bu iki ülke arasında bir tercih değildi. Kendi ülkem için, kendi bayrağım için oynamak istedim. Ülkem için sahaya çıkmak, ter dökmek benim için ayrı bir gurur. Takımdaki arkadaşlarım zaten tanıdığım insanlardı. Uyum problemi yaşamadım. Necla Hocam da tanıdığım bir isim. Burada olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"Bu başarıya ortak olmak, benim için büyük bir gurur"

Milli takım olarak grupta kalan maçları da kayıpsız geçeceklerinden emin olduğunu dile getiren 20 yaşındaki kaleci, "Uluslar C Ligi'nde 4 grup müsabakası yaptık ve hepsini kazandık. Amacımız Litvanya ve Gürcistan ile oynayacağımız maçları da kayıpsız geçip grubu 6'da 6 yaparak tamamlamak istiyoruz. Bu başarıya ortak olmak, arkadaşlarımın yanında yer almak benim için büyük bir gurur. Burada olmak ve milli takıma yararlı olmak istiyorum. Geride kalan 4 maçı gol yemeden tamamladık. Kalan iki müsabakayı da kayıpsız geçeceğime inancım tam" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir durumu kariyerim boyunca hiç yaşamadım"

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasında siyah-beyazlı takımın son golü hakkında da konuşan genç file bekçisi, "Beşiktaş ile oynadığımız derbi müsabakasında yediğimiz son golde bence kural hatası var. Konuyla alakalı olarak rakip oyuncu ile herhangi bir iletişimim olmadı. Ama o an hissettiklerim çok farklıydı. Öyle bir hamleyi asla beklemiyordum. Böyle bir durumu kariyerim boyunca hiç yaşamadım. Çok şaşırdığım için tepki bile veremedim. Top elimdeydi ve ben temas halinde olduğum için herhangi bir hamle yapılamayacağını biliyorum. Hakemin orta noktayı gösterip gol kararı vermesini anlayamadım. Ama hakemin kararıydı ve söyleyecek bir şey yok. Netice olarak rakibimizi yendik ve 3 puanı hanemize yazdırdık" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL