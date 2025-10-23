A Milli Kadın Futbol Takımı Umudunu Koruyor, Galatasaray ve Beşiktaş'dan Önemli Galibiyetler
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde kalma hedefinde ilerlerken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'lik galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0 ile geçti. Ayrıca, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa liglerindeki maçları merakla bekleniyor.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi yolunda umudunu koruyor
Ezgi Çağlar: B Ligi'nde kalmak istiyoruz
Melike Öztürk: Kosova maçına çok iyi hazırlandık
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelen Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Galatasaray bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı ayrıca şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste maç kazanmış oldu
BEŞİKTAŞ
Erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda mücadele eden Siyah-beyazlılar 2-0 kazanarak kayıp yaşamadı.
UEFA AVRUPA LİGİ
19.45 Fenerbahçe-Stuttgart
UEFA KONFERANS LİGİ
22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev
CİMNASTİK
Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın Cakarta kentinde devam ediyor
MERSİN 2025 DÜNYA BEDENSEL ENGELLİLER PLAJ OYUNLARI
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları devam ediyor