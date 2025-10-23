Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı Umudunu Koruyor, Galatasaray ve Beşiktaş'dan Önemli Galibiyetler

Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde kalma hedefinde ilerlerken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'lik galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0 ile geçti. Ayrıca, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa liglerindeki maçları merakla bekleniyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi yolunda umudunu koruyor

Ezgi Çağlar: B Ligi'nde kalmak istiyoruz

Melike Öztürk: Kosova maçına çok iyi hazırlandık

GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelen Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Galatasaray bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı ayrıca şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste maç kazanmış oldu

BEŞİKTAŞ

Erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda mücadele eden Siyah-beyazlılar 2-0 kazanarak kayıp yaşamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart

UEFA KONFERANS LİGİ

22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev

CİMNASTİK

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın Cakarta kentinde devam ediyor

MERSİN 2025 DÜNYA BEDENSEL ENGELLİLER PLAJ OYUNLARI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
