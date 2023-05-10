"Özellikle hücum anlamında rahatlıkla sahaya sürebileceğimiz bir grup kurası çektik""Büyük kulüplerin büyük yatırımları bu işi çok daha büyütecek""Şampiyonlar Ligi'ne giden takımımızın çeyrek final görebileceğine inanıyorum""Kadın Milli Takımımızın yarısı futbol köyleri projemizden...

"Özellikle hücum anlamında rahatlıkla sahaya sürebileceğimiz bir grup kurası çektik"

"Büyük kulüplerin büyük yatırımları bu işi çok daha büyütecek"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Son 3-4 seneye baktığımız zaman umut doluyum. Önceden hep hayal ettiğimiz şeylerin şu an gerçekleşiyor olduğunu görmek keyifli. Kızların gelişimlerini takip etmek, büyük kulüplerin işin içine girdiğini görmek, bunların hepsi birer hayaldi" dedi.

"Aileler, anneler, babalar, kız çocuğunuza güvenin. Kız çocuğunuza eğer siz güvenirseniz onlar kendilerine olan özgüvenleriyle sağlam adımlarla ayaklarının üzerinde sımsıkı duracaklardır. O yüzden özellikle babalar. Eğer bir baba, kız çocuğuna güveniyorsa emin olun o kız çocuğunun hayatı boyunca sırtı yere gelmez."