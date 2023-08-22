A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası: En büyük hedefimiz Uluslar Ligi'nde B'ye yükselmek
Spor Haberleri
Kadın futbolunu daha fazla kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlenecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası: En büyük hedefimiz Uluslar Ligi'nde B'ye yükselmek
Kadın ligi bu sene ciddi anlamda bir ivme kazanacak
-Türkiye'de kadın futbolcular ek iş yapıyor
Kadın futbolunu olabildiğince daha fazla kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz
MOLDE - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
12: 00 Molde, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14: 00 Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.
20: 00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.
20: 30 Sarı-kırmızılılar, Molde maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlı ekip, Dynamo Kiev maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Twente maçı hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
18.00 Bordo-mavili ekip, yapacağı antrenman ile Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
10.00 A Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlenecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Play Off Turu
22: 00 Rakow Czestochowa - FC Copenhagen
22: 00 Rangers - PSV Eindhoven
22: 00 Royal Antwerp - AEK Atina
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
Avrupa Şampiyonası Kadınlar
A Grubu
18: 00 Slovenya - Macaristan
21: 00 Belçika - Polonya
B Grubu
19: 00 Bulgaristan - Romanya
22: 00 İtalya - Bosna Hersek
C Grubu
18: 00 Azerbaycan - Yunanistan
21: 00 Almanya - Çekya
D Grubu
17: 00 Hollanda - Fransa
20: 00 Estonya - Slovakya
Dünya Şampiyonası Kadınlar U21
F Grubu
05: 00 Brezilya - Türkiye
ATLETİZM
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor.