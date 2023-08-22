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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası: En büyük hedefimiz Uluslar Ligi'nde B'ye yükselmek

Spor Haberleri

Kadın futbolunu daha fazla kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlenecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası:  En büyük hedefimiz Uluslar Ligi'nde B'ye yükselmek

Kadın ligi bu sene ciddi anlamda bir ivme kazanacak

-Türkiye'de kadın futbolcular ek iş yapıyor

Kadın futbolunu olabildiğince daha fazla kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz

MOLDE - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

12: 00 Molde, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14: 00 Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

20: 00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

20: 30 Sarı-kırmızılılar, Molde maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlı ekip, Dynamo Kiev maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Twente maçı hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

18.00 Bordo-mavili ekip, yapacağı antrenman ile Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

10.00 A Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Play Off Turu

22: 00 Rakow Czestochowa - FC Copenhagen

22: 00 Rangers - PSV Eindhoven

22: 00 Royal Antwerp - AEK Atina

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

Avrupa Şampiyonası Kadınlar

A Grubu

18: 00 Slovenya - Macaristan

21: 00 Belçika - Polonya

B Grubu

19: 00 Bulgaristan - Romanya

22: 00 İtalya - Bosna Hersek

C Grubu

18: 00 Azerbaycan - Yunanistan

21: 00 Almanya - Çekya

D Grubu

17: 00 Hollanda - Fransa

20: 00 Estonya - Slovakya

Dünya Şampiyonası Kadınlar U21

F Grubu

05: 00 Brezilya - Türkiye

ATLETİZM

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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