A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu Spor Haberleri A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi. Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti. Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Portekiz Futbol Spor Haberler

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