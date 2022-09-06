A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu
Spor Haberleri
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.
Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti.
Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor