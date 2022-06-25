A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı. A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti. Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak. AA / Ercan Çakar - Spor Azerbaycan Türkiye Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.