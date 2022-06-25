A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi - Haberler

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A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi

AA - Ercan Çakar - Spor
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A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti.

Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

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