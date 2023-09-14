A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Milliler, İstanbul'da kampa girecek ve Gürcistan ile Litvanya maçlarına çıkacak.