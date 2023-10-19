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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg maçı aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi maçları için aday kadrosu belirlendi. Takım, Lüksemburg ile deplasmanda ve Çorum'da karşılaşacak.