A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile Rövanş Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı. İlk maçta Kosova'yı 4-0 yenen takım, İzmir'e hareket edecek ve son antrenmanını gerçekleştirecek.

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında 28 Ekim Salı günü İzmir'de Kosova ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre play-out ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen ay-yıldızlılar, Riva'da gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını noktaladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapılan idmanda milli oyuncular, taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Bu akşam Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e hareket edecek A Milli Takım, yarın maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda son antrenmanını yapacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası ise antrenman öncesi saat 19.00'da statta basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye ile Kosova, 28 Ekim Salı günü İzmir'de saat 20.00'de rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Michalina Diakow yönetecek. İki maç sonunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nden devam edecek.

