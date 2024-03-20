A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maç Programı Belli Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile yapacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak. Milli takımın, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile oynayacağı maça Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye-İsviçre müsabakası ise 12 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stat daha sonra açıklanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

5 Nisan Cuma: İsviçre-Türkiye

9 Nisan Salı: Türkiye-Macaristan (Pendik)

31 Mayıs Cuma: Türkiye-Azerbaycan (Erzincan 13 Şubat)

4 Haziran Salı: Azerbaycan-Türkiye

12 Temmuz Cuma: Türkiye-İsviçre (Stadı daha sonra açıklanacak)

16 Temmuz Salı: Macaristan-Türkiye