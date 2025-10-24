Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Kosova'ya Farklı Zafer

Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Rövanş, 28 Ekim'de TRT Spor'dan yayınlanacak.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Priştine'de Kosova ile karşılaşan A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 4-0 mağlup etti.

Türkiye-Kosova rövanş karşılaşması, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki maç sonunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michaela Pachtova, Lucie Ratajova, Tereza Holakovska

Kosova: Florentina Kolgeci, Rrezona Ramadani, Fatlinda Ramaj, Donjeta Halilaj, Blerta Smalli, Lumbardha Misini, Ereleta Memeti (Valentina Metaj dk. 78), Kaltrina Biqkaj (Elona Paci dk. 57), Aurona Racaj (Aurora Mulliqi dk. 37), Albulena Fejza (Argnesa Gashi dk. 57), Modesta Uka (Marigone Tahiri dk. 78)

Türkiye: Selda Akgöz, İlayda Civelek, Eda Karataş, Gülbin Hız (Kezban Tağ dk. 84), Elif Keskin, Meryem Cennet Çal, Ece Türkoğlu, Ebru Topçu (Derya Arhan dk. 84), Miray Cin (Busem Şeker dk. 60), Melike Pekel (Birgül Sadıkoğlu dk. 80), Kader Hançar

Goller: Kader Hançar (dk. 5 ve 10), Melike Pekel (dk. 23), Busem Şeker (dk. 81) (Türkiye)

Sarı kartlar: Meryem Cennet Çal (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

