A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Kosova'ya Farklı Zafer
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Rövanş, 28 Ekim'de TRT Spor'dan yayınlanacak.
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Priştine'de Kosova ile karşılaşan A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 4-0 mağlup etti.
Türkiye-Kosova rövanş karşılaşması, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki maç sonunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.
Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Michaela Pachtova, Lucie Ratajova, Tereza Holakovska
Kosova: Florentina Kolgeci, Rrezona Ramadani, Fatlinda Ramaj, Donjeta Halilaj, Blerta Smalli, Lumbardha Misini, Ereleta Memeti (Valentina Metaj dk. 78), Kaltrina Biqkaj (Elona Paci dk. 57), Aurona Racaj (Aurora Mulliqi dk. 37), Albulena Fejza (Argnesa Gashi dk. 57), Modesta Uka (Marigone Tahiri dk. 78)
Türkiye: Selda Akgöz, İlayda Civelek, Eda Karataş, Gülbin Hız (Kezban Tağ dk. 84), Elif Keskin, Meryem Cennet Çal, Ece Türkoğlu, Ebru Topçu (Derya Arhan dk. 84), Miray Cin (Busem Şeker dk. 60), Melike Pekel (Birgül Sadıkoğlu dk. 80), Kader Hançar
Goller: Kader Hançar (dk. 5 ve 10), Melike Pekel (dk. 23), Busem Şeker (dk. 81) (Türkiye)
Sarı kartlar: Meryem Cennet Çal (Türkiye) - İSTANBUL