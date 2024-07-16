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A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı mağlup ederek play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 6'ncı ve son maçında Macaristan'ı 4-1 mağlup ederek play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 6'ncı ve son maçında Macaristan'ı 4-1 mağlup ederek play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 6'ncı ve son maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan ile Gyor şehrindeki Alcüfer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Franziska Wildfeuer'nın düdük çaldığı mücadeleyi Ay-yıldızlılar 4-1 kazandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Busem Şeker, 54'üncü dakikada Elif Keskin, 61'inci dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 79'uncu dakikada Kader Hançar kaydetti. Macaristan'ın tek golü ise 66'ncı dakikada Zsanett Kajan'dan geldi. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar, B Ligi 1'inci Grubu'nu 9 puanla ikinci sırada bitirdi ve play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ile Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu birlikte izledi. Ekşioğlu, maç öncesi teknik ekip ve takıma çiçek verdi, başarı diledi.

KURA ÇEKİMİ 19 TEMMUZ'DA

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off maçı oynamayı garantiledi. 19 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 1'inci play-off turundaki rakibi bu eşleşme sonucu belli olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde A Milli Kadın Futbol Takımı turu geçerse, 2'nci play-off turunda mücadele edecek. Bu turu kazanan takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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