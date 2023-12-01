A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya'yı 4-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup beşinci hafta maçında Litvanya'yı 4-0 mağlup etti. Gruptaki beşinci maçından da galibiyetle ayrılan milliler, son maçını Gürcistan ile oynayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup beşinci hafta maçında konuk olduğu Litvanya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlı takım, başkent Vilnius'teki LFF Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, müsabakayı Gülbin Hız, Yağmur Uraz, Meryem Çal ve Vestina Neverdauskaite'nin kendi kalesine attığı gollerle 4-0 kazandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki beşinci maçından da galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Milliler, gruptaki 6. ve son maçını ise 5 Aralık Salı günü Mersin Stadı'nda Gürcistan ile yapacak.

Günün diğer maçında Gürcistan, konuk ettiği Lüksemburg'u 4-2 mağlup yendi.