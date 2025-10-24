A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova'yı 4-0 Mağlup Etti

Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında Kosova'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Goller Kader Hançar (2), Melike Pekel ve Busem Şeker'den geldi. Rövanş maçı 28 Ekim'de İzmir'de oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında konuk olduğu Kosova'yı 4-0 yendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5 ve 10. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 28 Ekim Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Kosova'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
