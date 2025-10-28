Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı 3-0 Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk maçta da rakibini 4-0 yenen milli takım, Melike Pekel, Kader Hançar ve Busem Şeker'in golleriyle galip geldi.

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mirima Bockova (Slovakya), Paulina Baranowska (Polonya), Aleksandra Mostowska (Polonya)

TÜRKİYE: Selda Akgöz - Elif Keskin, Gülbin Hız (Dk. 70 Kezban Tağ), Eda Karataş (Dk. 87 Meryem Küçükbirinci), İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Melike Pekel (Dk. 70 Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Miray Cin (Dk. 46 Busem Şeker), Kader Hançar (Dk. 84 Melike Öztürk)

KOSOVA: Kolgeci, Ramadani (Dk. 80 Limani), Smaili, Ramaj (Dk. 46 Sahiti), Gashi, Misini, Tahiri, Uka (Dk. 68 Metaj), Halilaj, Memeti (Dk. 84 Paci), Biqkaj (Dk. 46 Mulliqi)

GOLLER: Dk. 22 Melike Pekel, Dk. 29 Kader Hançar (P), Dk. 78 Busem Şeker (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ramadani, Ramaj, Smaili ( Kosova ), Melike Pekel, Ebru Topçu (Türkiye)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada da rakibin yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti. Ay-yıldızlı ekip, 22'nci dakikada Melike'nin golüyle 1-0 öne geçti. 29'uncu dakikada millilerde Kader penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, 78'inci dakikada Busem'in golüyle üçüncü kez sevindi. Öte yandan maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seremoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4'üncü hakem Miriama Bockova maçın orta hakemi olurken, Diakow ise maçın 4'üncü hakemi olarak görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.