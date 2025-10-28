A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı 3-0 Geçti

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mirima Bockova (Slovakya), Paulina Baranowska (Polonya), Aleksandra Mostowska (Polonya)

TÜRKİYE: Selda Akgöz - Elif Keskin, Gülbin Hız (Dk. 70 Kezban Tağ), Eda Karataş (Dk. 87 Meryem Küçükbirinci), İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Melike Pekel (Dk. 70 Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Miray Cin (Dk. 46 Busem Şeker), Kader Hançar (Dk. 84 Melike Öztürk)

KOSOVA: Kolgeci, Ramadani (Dk. 80 Limani), Smaili, Ramaj (Dk. 46 Sahiti), Gashi, Misini, Tahiri, Uka (Dk. 68 Metaj), Halilaj, Memeti (Dk. 84 Paci), Biqkaj (Dk. 46 Mulliqi)

GOLLER: Dk. 22 Melike Pekel, Dk. 29 Kader Hançar (P), Dk. 78 Busem Şeker (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ramadani, Ramaj, Smaili ( Kosova ), Melike Pekel, Ebru Topçu (Türkiye)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada da rakibin yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti. Ay-yıldızlı ekip, 22'nci dakikada Melike'nin golüyle 1-0 öne geçti. 29'uncu dakikada millilerde Kader penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, 78'inci dakikada Busem'in golüyle üçüncü kez sevindi. Öte yandan maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seremoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı. Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4'üncü hakem Miriama Bockova maçın orta hakemi olurken, Diakow ise maçın 4'üncü hakemi olarak görev yaptı.