Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanşında yarın İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda Kosova'yı konuk edecek. İlk maçı 4-0 kazanarak avantaj elde eden milliler, rakibini 3 veya daha az farkla yenilmesi halinde ligde kalacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında yarın Kosova'yı konuk edecek.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Michalina Diakow yönetecek.

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 mağlup eden milli takım, bu karşılaşmada rakibine 3 veya daha az farklı skorla yenilmesi halinde UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Kosova'nın 4 farkla kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Kosova galibiyetinde ise Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde yoluna devam edecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe ArsaVev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB Fomget), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
