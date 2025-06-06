A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova ile Eşleşti

A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova ile Eşleşti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-out'ta Kosova ile karşılaşacak. Müsabakalar 24 ve 28 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-out'ta Kosova ile eşleşti.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarını 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-out'taki rakibi belli oldu. Milliler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın genel merkezinde yapılan kura çekiminde Kosova ile eşleşti. Diğer eşleşme Kıbrıs Rum Kesimi ile Arnavutluk arasında oldu. Play-out karşılaşmaları, 24 ve 28 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeyi kazanan takımlar UEFA Uluslar B Ligi'nde yola devam edecek, elenen takımlar C Ligi'ne düşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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