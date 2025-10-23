A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Deplasmanda Maça Çıkıyor
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında yarın Kosova ile deplasmanda oynayacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak maç saati için beklemeye başladı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova Milli Takımlar Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ay-yıldızlılar, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Milliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Türkiye, deplasmanda yarın Kosova ile TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. Fadil Vokrri Stadı'ndaki mücadeleyi Çek hakem Michaela Pachtova yönetecek.
Karşılaşmanın biletleri ise ücretsiz olacak.
