Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Deplasmanda Maça Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında yarın Kosova ile deplasmanda oynayacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak maç saati için beklemeye başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova Milli Takımlar Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ay-yıldızlılar, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Milliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Türkiye, deplasmanda yarın Kosova ile TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. Fadil Vokrri Stadı'ndaki mücadeleyi Çek hakem Michaela Pachtova yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri ise ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yol ortasında öldüresiye dayak
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.