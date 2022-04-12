A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu - Haberler

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A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu

Türkiye: 1-0STAT: HaMoshavaHAKEMLER: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs, Katarzyna Lisiecka-sek (Polonya)İSRAİL: Beilin, Goor (Dk. 85 Awad), Elinav, Nakav, Achtel, David (Dk. 79 Shtainshnaider), Hazan (Dk. 78 Kats), Avital (Dk. 62 Chitman), Selimhodzic, Sommer (Dk.

Türkiye: 1-0

STAT: HaMoshava

HAKEMLER: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs, Katarzyna Lisiecka-sek (Polonya)

İSRAİL: Beilin, Goor (Dk. 85 Awad), Elinav, Nakav, Achtel, David (Dk. 79 Shtainshnaider), Hazan (Dk. 78 Kats), Avital (Dk. 62 Chitman), Selimhodzic, Sommer (Dk. 84 Kuznezov), Beck

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri (Dk. 72 Ece Tekmen), Emine Ecem Esen (Dk. 72 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Elif Keskin (Dk. 87 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 29 Busem Şeker), Yağmur Uraz

GOL: Dk. 40 Elinav (İsrail)

SARI KARTLAR: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 8'nci maçında deplasmanda İsrail'e 1-0 yenildi. Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golü 40'ıncı dakikada Shira Eliva attı. Bu mücadelenin ardından Türkiye, grubunda 10 puanla 4.sırada yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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