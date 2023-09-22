A Milli Kadın Futbol Takımı Gürcistan'ı 3-0 Mağlup Etti

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz gol attı.

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2'nci grupta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Tiflis'te Mikheil Meskhi 2 Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Audrey Gerbel yönetti. Gerbel'in yardımcılıklarını ise Clementine Dubreil, Berangere Jourdain ve Savina Elbour yaptı.

Ev sahibi ekip Gürcistan karşılaşmaya; Gabelaia - Kalandadze, Kvelidzei, Tatuashvili, Gasviani, Bakradze, Ambalia, Cheminava, Danelia, Pasikashvili ve Chkonia 11'iyle çıktı. Konuk ekip Ay-yıldızlılar ise; Selda Akgöz - Büşra Kuru, Gülbin Hız, Eda Karataş, İlayda Civelek, Elif Keskin, Emine Ecem Esen, Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu, Ebru Topçu ve Ece Türkoğlu ile sahadaydı. Karşılaşmayı A Milli Kadın Futbol Takımı, 3-0'lık skorla kazandı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Miray Cin, 41'inci dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 71'inci dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'ndeki 2'nci maçında 26 Eylül Salı günü saat 18.00'de Elazığ'da Litvanya'yı konuk edecek.