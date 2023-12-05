A Milli Kadın Futbol Takımı Gürcistan'ı 2-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki son maçında Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti ve lider olarak gruptan çıktı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Mersin'de konuk ettiği Gürcistan'ı, Gülbin Hız ve Ece Türkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gürcistan, Lüksemburg ve Litvanya'nın bulunduğu UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta 6 maç sonunda 18 puana ulaşarak grubunu lider tamamlayan milliler, bir sonraki sezon UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ebru Topçu'nun uzak mesafeden sert şutunda top auta gitti.

26. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ortasında Gülbin Hız'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada sağ çaprazdan Ebru Topçu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Ece Türkoğlu'nun vuruşu kaleyi bulmadı.

41. dakikada Meryem Çal'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ece Türkoğlu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşu az farkla dışarıya gitti.

90+1. dakikada İlayda Civelek'in soldan ortasında kale önünde topla buluşan Ece Türkoğlu'nun vuruşu kaleci Gabunia'da kaldı.

Hakemler: Jelena Jermolajeva, Liga Didrike, Diana Vanaga

Türkiye: Selda Akgöz (Göknur Güleryüz dk. 63), Ümran Özev, Gülbin Hız (Narin Yakut dk. 46), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Miray Cin (Didem Karagenç dk. 82), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Birgül Sarıoğlu (Arzu Karabulut dk. 46), Yağmur Uraz (Derya Arhan dk. 46)

Yedekler: Gamze Yaman, Dilara Deli, Emine Esen,Büşra Kuru, Neslihan Demirdöğen, Elif Keskin, Busem Şeker

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Gürcistan: Gabunia, Kadagishvili (Ambalia dk. 46), Kalandadze, Tatuashvili (Narsia dk. 90+3), Kvelidze, Danelia, Chkhartishvili, Matveeva (Bolkvadze dk. 70), Bakradze, Bukhrikidze (Pavliashvili dk. 87), Bebia

Yedekler: Sukhashvili, Gabelaia, Janikashvili, Kankia, Tsulaia, Chikovani, Ejibia, Tsotseria

Teknik Direktör: Salome Khubuluri

Goller: Gülbin Hız (dk. 26), Ece Türkoğlu (dk. 41) (Türkiye)

Sarı kart: Meryem Çal (Türkiye) - MERSİN