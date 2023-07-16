A Milli Kadın Futbol Takımı Estonya ile hazırlık maçında

A Milli Kadın Futbol Takımı, Estonya ile yapacağı hazırlık maçı için Tallinn'e gitti. Takım, Kadrioru Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacak. Geçtiğimiz maçta 3-0'lık galibiyet elde eden milliler, bu maçta da başarılı olmayı hedefliyor. Necla Güngör Kıragası'nın yönetimindeki takımın kadrosunda birçok önemli isim yer alıyor. Milliler, 18 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.