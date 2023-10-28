A Milli Kadın Futbol Takımı Çorumluları Maça Davet Ediyor

A Milli Kadın Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncularından Çorumlu sporseverlere destek çağrısı geldi.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın futbol takımı, 31 Ekim'de Çorum'da Lüksemburg ile karşılaşacak. Milli Takım Teknik direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyuncular Birgül Sadıkoğlu ile Yağmur Uraz, Çorumluları maça davet etti. Çorum'da Çorumlu taraftarlar önünde 3 puan daha alarak B ligine çıkmayı garantilemek istediklerini belirterek, "Bu kızlar bu cumhuriyet kadınları çok gurur duyulacak bir takım. Yaptıkları işler kolay olmayan işler. Onlar çok gurur duyuyorum herkesinde gurur duymasını istiyorum. 31 Ekim'de bütün Çorumluları Çorum şehir stadyumuna bekliyoruz. 29 ekim'den sonrada gelir bir kutlamayı da hep beraber orda yapalım" dedi.

Çorum halkını maça davet eden Birgül Sadıkoğlu ise, "Gelip bizi izlesinler. Onlarla daha mutlu ve daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Yağmur Uraz da, 31 Ekim'de tüm Çorum halkının desteklerini beklediklerini belirtti. - ÇORUM