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A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Azerbaycan'a 1-0 yenildi. Azerbaycan'ın golü Nigar Mirzaliyeva'dan geldi. Türkiye, grupta 2. sırada yer aldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında konuk olduğu Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü'deki Dalga Arena'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Azerbaycan, ikinci devrede Nigar Mirzaliyeva'nın 90. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grupta 6 puanla 2. sırada kaldı.

Milli takım, gruptaki dördüncü maçını 12 Temmuz Cuma günü İsviçre ile yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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