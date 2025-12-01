A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'u 2-0 ile Geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı takım, Arnavutluk ile ikinci kez özel maçta karşı karşıya geldi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Türk Hava Yolları Sahası'nda oynanan karşılaşmayı milliler, 14. dakikada Busem Şeker ve 81. dakikada Selen Gül Altunkulak'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arnavutluk Teknik Direktörü Armir Grimaj, mücadelenin son bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı da tribünden izledi.