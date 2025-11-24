A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile Hazırlık Maçlarına Başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçlarının çalışmalarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen ay-yıldızlılar, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde çalıştı.

Kıragası ve teknik heyet, antrenman öncesi büyük çoğunluğu öğretmen olan milli takımı oyuncularının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çiçek vererek kutladı.

Ay-yıldızlılar, 28 Kasım Cuma günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşacak. Saat 15.00'te başlayacak müsabaka, TRT Spor kanalından yayımlanacak.

Milliler, Arnavutluk maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile 29 Kasım Cumartesi günü, 23 Yaş Altı Kadın Milli Takım ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak bu karşılaşmada A Milli Takım'a yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

Arnavutluk ile yapılacak ikinci maçın sahası değişti

Millilerin, Arnavutluk ile yapacağı ikinci hazırlık karşılaşmasının sahası değişti.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçını 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda oynayacak. Daha önce Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanması planlanan hazırlık karşılaşması, bu stattaki inşaat çalışması nedeniyle Riva'ya alındı. Futbolseverler, ay-yıldızlıların maçını saat 16.00'da TRT Tabii Spor 6'dan ücretsiz izleyebilecek. Millilerin kampı ertesi gün sona erecek.

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak.

18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak A Milli Kadın Takımı, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.