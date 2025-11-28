A Milli Kadın Futbol Takımı Arnavutluk ile Berabere Kaldı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Futbol Takımı, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Lutfaliyeva Farida, Nuriyeva Sevda, Akbarzada Gulnura

Türkiye: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız, Eda Karataş, İlayda Civelek (Birgül Sadıkoğlu dk. 85), Melike Pekel (Selen Gül Altunkulak dk. 70), Miray Cin (Halle Rose Pembe Şensizoğlu dk. 46), Ece Türkoğlu (İlayda Cansu Kara dk. 86), Ebru Topçu, Busem Şeker, Kader Hançar

Arnavutluk: Rajmonda Spahiu, Arbenita Curraj, Arbiona Bajraktari, Fortesa Berisha (Meusare Begallo dk. 73), Valentina Troka (Dilajda Leka dk. 90), Qendresa Krasniqi, Megi Doci, Ezmiralda Franja, İlarja Zarka (Teresa Deda dk. 73), Klea Hamonikaj, Alma Hilaj

Goller: Ebru Topçu (dk. 50) (Türkiye), Alma Hilaj (dk. 20) (Arnavutluk)

Sarı kart: Ezmiralda Franja (Arnavutluk) - İSTANBUL