A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın İstanbul'da hazırlık kampı düzenlenecek
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı 22-30 Mart tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Kampta 23 milli sporcu yer alacak.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampı, 22-30 Mart tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.
Kampta yer alacak 23 milli sporcunun isimleri şu şekilde:
Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Erva Su Kanat, Irmak Gerez, Ece Kamalak, Tan Nisan Göksal, Bengisu Tanas, Safiye Çağdaş, Sena Yavuz, Semanur Güven, Seda Demir, Elif Beyza Atalı, Didem Bağcı, Ebrar Bilge Oğuz, Meryem Betül Tuna, Şeydanur Zoroğlu, Sidre Özer, Ayşe Koçak, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elif Nur Kaya, Melis Arslan ve Çağla Çelik.