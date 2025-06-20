A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamlayarak turnuvada çeyrek finale çıkma umutlarını sürdürüyor. Yarın Pire kentindeki karşılaşma saat 20.30'da gerçekleşecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda yarın ev sahibi Yunanistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını, Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan milli takım, Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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