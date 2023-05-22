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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak

Spor Haberleri

2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Basketbolseverlerin ücretsiz izleyebileceği karşılaşma, TBF YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Milliler, 15-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonada Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Yunanistan basketbol Spor Haberler

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