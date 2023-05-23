A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 90-75 mağlup etti
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırladığı Yunanistan'ı 90-75'lik skorla mağlup etti.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırladığı Yunanistan'ı 90-75'lik skorla mağlup etti.
15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaştı.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler 48-46 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 90-75 kazanmayı başardı.
Ay-yıldızlılarda Tilbe Şenyürek 24, İlayda Güner 11 ve Meltem Yıldızhan 10 sayıyla maçı tamamladı. - İSTANBUL