A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 83-72 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 83-72 yenerek A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Maçın detayları ve oyuncuların performansları öne çıkıyor.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Peter Praksch (Macaristan)

Yunanistan : Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Bosgana, Nikolopoulou 2, Louka, Karlafti

Türkiye: Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan, Sinem Ataş

1. Periyot: 21-17

Devre: 35-43

3. Periyot: 59-62

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 83-72 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale kaldı.

Millilerin üç sayı çizgisinin gerisinden skor ürettiği ilk çeyrekte Yunanistan ise pota altını zorlayarak basketler buldu. Ay-yıldızlıların yaptığı top kayıplarından faydalanan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi.

Alperi Onar'ın üst üste kaydettiği basketlerle ikinci çeyreğe hızlı başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un etkili performansıyla 16-2'lik skor üstünlüğü kuran milli takım, periyodun bitimine iki dakika kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-43. İkinci çeyrekte iyi hücum eden ve savunma sertliğini artıran milliler, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Spanou'nun peş peşe attığı sayılarla giren Yunanistan, periyodun başlarında 45-45'lik eşitliği yakaladı. Yunanistan, bu bölümde sayı bulmakta zorlanan Türkiye karşısında Parks'ın etkili oyunuyla öne geçerek periyodun bitimine 4 dakika kala skoru 55-50 yaptı. Hızlı hücumlarla skor üreterek üstünlüğü tekrar ele geçiren milliler, final periyoduna 62-59 önde girdi.

Son çeyreğe hücumda iyi başlayan ay-yıldızlılar, savunmada ise rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Üç sayılık isabetlerle farkı açan Türkiye, mücadeleden 83-72 galip ayrıldı.

A Grubu'nda 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde B Grubu'nu lider bitirecek takımla 24 Haziran Salı günü karşılaşacak.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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