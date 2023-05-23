A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan karşısında galip

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 90-75'lik skorla mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 48-46 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte Tilbe Şenyürek 24, İlayda Güner 11 ve Meltem Yıldızhan 10 sayıyla maçı bitirdi. Karşılaşma sonunda A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve oyunculardan Tilbe Şenyürek açıklamalarda bulundu.

Takımda enerjinin çok yüksek olduğunu ifade eden Tilbe Şenyürek, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde İstanbul'da katılacağımız bir hazırlık turnuvamız var. Seyircimiz önünde o turnuvayı da iyi bitirmek istiyoruz. Hazırlık maçında galip gelmek güzel ama düzeltmemiz gereken şeyler var. Genç bir takımız ve enerjimiz güzel. Bu umut verici. Çok fazla hata yapsak da bu önemli. Avrupa Şampiyonası'na bu hataları düzelterek çok daha hazır şekilde gitmeliyiz. Güzel bir yoldayız. Takımdaki gençlik ve enerji umut verici. Milli takımı da çok özlemişim. Yurt dışından dönünce burada oynamayı çok bekliyordum. İnşallah takımın tüm performansı yukarıya gider" ifadelerini kullandı.