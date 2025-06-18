A Milli Kadın Basketbol Takımı Yarın İsviçre ile Karşılaşacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Maç yarın saat 17.30'da Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile ev sahibi Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor