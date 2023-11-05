A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da Slovakya maçını oynayacağı İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda toplandı. Milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılar, sahasında 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da Slovakya ile 12 Kasım Pazar günü ise TSİ 21.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.