A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya maçı hazırlıklarını tamamladı

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarın Slovakya'yla karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına grup maçlarını yapacağı Lübliyana'daki Stozice Arena'da devam etti. Başantrenör Ekrem Memnum yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmanda milliler, taktik çalıştı. Antrenmanın bir kısmı basına açık gerçekleşti.

Antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekrem Memnun, iki gün üst üste çok sert iki maç oynadıklarını, birini kaybedip birini son periyotta kazandıklarını hatırlatarak, "Ama oyun olarak ilerlediğimiz düşünüyoruz. Maçın son periyodunda, özellikle kendi bütün hazırlık periyodumuzda oynatmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız, yaptığımız, kimliğimiz olsun diye peşinden koştuğumuz oyuna dönebildik, döndük, hatırladık." dedi.

"Yarın kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz"

Maçlarda rakip takımların, oyun kurucularına yaptığı baskılarının da kendilerini çok zorladığına ve topu rakip sahaya biraz yavaş götürdüklerine dikkati çeken deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz topu öbür sahaya hızlı götürmek istiyoruz. Hızlı gidince zaten her şey kendiliğinden oluştu. Yarın her şey belli olacak. Gruptan ikinci de çıkabiliriz, Allah korusun elene de biliriz. Yarınki maç çok önemli. Burada hayallerimiz var. Bu gruptan çıkmak için geldik. Yarın neyimiz var neyimiz yok her şeyi ortaya koyup, kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Şu andan itibaren son çalışmamızı yaptık. Yarın bir taktikle ilgili gelip salonda bir ter atıp maça hazırlanacağız. Yarın son maç. Ben kafaca da moral olarak da hazır görüyorum takımı. Sakatlarımız var. Dünkü maçta da iki tane sorun yaşadık. Olcay'la McCowan'ı maç saatine kadar yetiştireceğimizi düşünüyorum Kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Maç saatine kadar en hazır şekilde gelip, gereğini yeren getirip gideceğiz, ona hazırız."

Esra Ural Topuz: "Son topa kadar savaşacağız"

Milli oyuncu Esra Ural Topuz da Macaristan maçında son topa kadar savaştıklarını ve galibiyetle ayrıldıklarını kaydederek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Slovenya'ya gelmeden önce Türkiye'de, "her günü kazanmak, gün gün devam etmek istediklerini" söylediklerini hatırlatan milli oyuncu, "Şimdi rakibimiz Slovakya. Bugün taktik ve teknik anlamda hazırlıklarımızı, toplantımızı yaptık. Biz yine son topa kadar savaşacağız ve elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. Maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İkinci maçtaki galibiyetin önemine de değinen Topuz, turnuvaya sakatlıklar olduğu için tatsız başladıklarını vurgulayarak, "Kendimize güvenimizin yerine gelmesi anlamında bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten son Sırbistan maçında da dünkü Macar maçında da son ana kadar savaştık. Sırbistan maçında başaramadık sonunu getirmeyi ama dün başardık ve bunun bize kendimize güveni getirdiğini düşünüyorum. Bize pozitif anlamda çok iyi yansıdı bence. Gerçekten mutlu olduk. Çünkü başarabildiğimiz gördük. Şimdi kendimize güvenimiz tam. Yarın da sahaya çıkıp, son topa kadar savaşıp alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Esra Ural Topuz, iki maçtaki ribaunt hatalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Gerçekten ben Sırbistan maçından sonra kişisel olarak kendime baktığımda, benim en iyi yaptığım şey ribaunt almak. Alamamışım ve bu beni gerçekten çok üzdü, çok mahcup oldum, yani kendi adıma söyleyeyim en azından. Bu hücum ribaundu biraz yetenek biraz şans biraz da istek işi bence. Konsantrasyon işi. Bu anlamda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz zaten. Rakibimizin bizden daha fazla top atmasını sağlıyoruz. Ama bunun hakkında çok konuşuyoruz. Sadece uzunların da görevi olmadığını, hepimizin birlikte yapmamız gerektiğini, hepimiz kendi oyuncusunu alırsa vermeyeceğimizi konuşuyoruz. Sürekli her maçtan önce özellikle Ekrem hoca bunun üzerine çok duruyor. Çünkü çok önemli bir şey ve bunu ikinci maçta biraz daha düzelttiğimizi düşünüyorum. Kendi adıma da en azından daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bu eksikliği kapatmamız, turnuva boyunca bize çok olumlu yansıyacaktır."

Derin Erdoğan: "Mücadeleyi bırakmadık, en önemlisi o"

Milli oyuncu Derin Erdoğan ise yarın önemli bir maça çıkacaklarını ve yenerlerse gruptan çıkacaklarını anlatarak, "O yüzden aynı konsantrasyonla daha sert oynayarak, mücadele ederek yolumuza devam devam edeceğiz." dedi.

Macaristan galibiyetinin nasıl geldiği sorulan Erdoğan, "Bence son periyotta daha hızlı hücum ediyorduk, aynı zamanda savunma olarak topu durduruyorduk. Yani rakibin sayı atmasını engelledik ve aynı zamanda mücadeleyi bırakmadık, en önemlisi o. Sonuna kadar savaştık ama asıl nokta hücumda hızlı atak etmemizdi." yanıtını verdi.

A Milliler yarın, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.